Туктамышева: нельзя каждый выход на лёд воспринимать как ЧМ — это тебя сломает

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о спаде в результатах, который последовал за резким взлётом в 2013 году.



«Переходный возраст, олимпийский сезон, меня сломала ответственность. Начала появляться грудь, бедра, я поправилась, а на льду ощущается каждый грамм — меня это подкосило. Я постоянно думала о соревнованиях, поставила себе невыполнимую задачу. Поэтому 2014 год был для меня провальным.



Я нагнетала ситуацию, она казалась мне гораздо серьёзнее, чем была на самом деле, я накручивала себя. Из-за этого у меня такая странная карьера — всё идёт от головы.



Когда я не попала на Олимпиаду, сломала ногу, вылетела из сборной, то поняла, что хуже уже быть не может. Это помогло мне отпустить ситуацию и начать наслаждаться тем, что есть. И тогда пришло время снова почувствовать вкус победы. Я выходила на лёд и не боялась, что у меня что-то не получится. Эту лёгкость сохранять очень сложно — после того сезона три года у меня её не было.



Нужно постоянно себя мотивировать, чувствовать, кто ты есть и что ты можешь. При этом нельзя каждый выход на лёд воспринимать как чемпионат мира — иначе это тебя сломает», — цитирует Туктамышеву «Собака.ru».

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