Кацалапов: на чемпионате Европы была нелепая ошибка, меня как будто подстрелили

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились впечатлениями от пяти лет совместной работы. На прошедшем чемпионате мира в Сайтаме они завоевали серебро.

«Мне кажется, эти пять лет пролетели очень быстро, потому что они были такими насыщенными – столько подъёмов и падений… Я могу сказать, что мы с Никитой выросли за эти пять лет, повзрослели морально, набрались мудрости и опыта. Этот путь был сложный, но приятный», — цитирует Синицину официальный сайт ФФККР.

«Я только сегодня понял, что в Сайтаме для нас всё «закольцевалось». Это классно осознавать, и сейчас наша история с Викой как будто начинается заново. Этот чемпионат мира стал новой точкой отсчёта. Мы с Викой очень гордимся, что, несмотря ни на что, преодолели все трудности и сложности. Через многое нам пришлось пройти за эти пять лет. Но я не согласен с тем, что эти годы пролетели быстро. В какой-то степени это так. Но с другой стороны, эти пять лет были долгими, разными, и столько всего с нами произошло, сколько за всю жизнь со мной не происходило. Поэтому мы рады, что нашли свою дверь, открыли её, увидели коридор, и надеюсь, точнее знаю, что идём по нему правильным путём и знаем, куда. Мы довольны, как провели этот сезон, хотя впереди ещё командный World Team Trophy. В целом мы справились, несмотря на грубую ошибку на чемпионате Европы в Минске.

Конечно, на чемпионате Европы хотелось быть выше. И могли. Готовы были очень хорошо и очень хотели. Но мы уже разговаривали на эту тему – нелепая ошибка, как будто меня подстрелили. Никаких оправданий этому нет. Что произошло, то произошло. Главное, что на чемпионате мира мы поставили такую хорошую точку», — сказал Кацалапов.

Синицина и Кацалапов выступят на командном чемпионате мира, который пройдёт в Фукуоке 10-14 апреля. Никита будет капитаном сборной России.