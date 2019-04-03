Большунов и Белорукова – чемпионы России в командном спринте свободным стилем

Лыжники Александр Большунов и Андрей Парфёнов выиграли командный спринт свободным стилем на чемпионате России, который проходит в Архангельской области.



Результат победителей – 18 минут 52 секунды. Второе место заняли Денис Спицов и Иван Якимушкин – их время 19 минут и 0,1 секунды. Третьими к финишу пришли Иван Горбунов и Андрей Мельниченко (+13,6 секунды отставания от лидеров).



Победителями женского командного спринта стали Юлия Белорукова и Ольга Царёва – их результат 21 минута 30,2 секунды. Второе время показали Наталья Непряева и Кристина Кускова (+1,9 секунды), Нина Дуботолкина и Наталья Матвеева – третьи (+2,5 секунды).

Напомним, вчера на чемпионате России прошли индивидуальные гонки свободным стилем. Победителем мужских соревнований стал Андрей Мельниченко, женских – Наталья Непряева.