Представлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2019/20

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды для подготовки к следующему сезону, сообщает Dagbladet.
Состав сборной Норвегии. Мужчины. Первая команда
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале.
Вторая команда
Александр Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Фредрик Йесбакк, Синдре Петтерсен, Эндре Стрёмсхейм, Вебьорн Сорум.
Женщины. Первая команда
Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Текла Брун-Ли, Эмили Охейм Калкенберг, Сюннёве Сулемдаль.
Вторая команда
Йенни Энодд, Каролин Эрдаль, Рагнхильд Фемстейневик, Каролин Оффигстад Кноттен, Ида Лиен, Кристина Скьевдаль.
В Кубке наций сезона-2018/19 мужская и женская сборные Норвегии заняли первое место.
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