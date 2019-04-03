Хованцев: по отбору будем что-то менять

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о формировании состава мужской команды на следующий сезон.

«Основной состав соберём из тех, кто уже выступал на Кубке мира – восемь человек. Резерв – тоже восемь, но в основном молодёжь. В прошлом году мы оставили в резерве того же Слепова, в этом году в резерве будут молодые.



По отбору будем что-то менять, но надо понимать, что по шестым номерам всегда могут быть шероховатости. Есть идея дать выход на Кубок IBU с этапов Кубка России, как именно и скольким людям — ещё обсудим. Так мы заинтересуем тренеров и чиновников на местах, чтобы они обеспечивали подготовку постоянно, а не к одному старту, где надо выиграть любой ценой.



Не надо упираться только в «Ижевскую винтовку». Это один старт, где влияют случайные факторы. С «Ижевской винтовкой» мы идём по старым традициям: Редькин выиграл там, поехал на Олимпиаду и тоже выиграл. И мы этим живём 30 лет и будем вспоминать этот результат. Но возможности надо расширять, чтобы лучших на Кубке России брали на международные старты», — цитирует Хованцева Sports.

В Кубке наций мужская сборная России заняла четвёртое место.

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