На словенском горнолыжном курорте Рогла продолжается чемпионат мира по сноуборду среди юниоров. В параллельном слаломе у девушек золото выиграла россиянка Мария Валова. В большом финале она опередила
представительницу Японии Мики Цубаки.
Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Курочкина, которая накануне победила в параллельном слаломе-гиганте. В малом финале она обошла итальянку Ясмине Коратти.
В соревнованиях юниоров первенствовал украинец Михаил Харук. Второе место занял канадец Майкл Назваски. Бронзовым призёр стал канадец Джейми Бехана, обошедший россиянина Илью Витюгова.
Сборная России лидирует в медальном зачёте: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.
Завтра, 4 апреля, в Словении пройдут соревнования по параллельному слалому среди смешанных команд.
Сноубордистка Валова выиграла золото в параллельном слаломе на юниорском ЧМ