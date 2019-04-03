Сноубордистка Валова выиграла золото в параллельном слаломе на юниорском ЧМ

На словенском горнолыжном курорте Рогла продолжается чемпионат мира по сноуборду среди юниоров. В параллельном слаломе у девушек золото выиграла россиянка Мария Валова. В большом финале она опередила

представительницу Японии Мики Цубаки.



Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Курочкина, которая накануне победила в параллельном слаломе-гиганте. В малом финале она обошла итальянку Ясмине Коратти.



В соревнованиях юниоров первенствовал украинец Михаил Харук. Второе место занял канадец Майкл Назваски. Бронзовым призёр стал канадец Джейми Бехана, обошедший россиянина Илью Витюгова.



Сборная России лидирует в медальном зачёте: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.



Завтра, 4 апреля, в Словении пройдут соревнования по параллельному слалому среди смешанных команд.

Логинов и Курочкина – чемпионы юниорского ЧМ в параллельном гигантском слаломе