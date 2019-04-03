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Сноубордистка Валова выиграла золото в параллельном слаломе на юниорском ЧМ

Сноубордистка Валова выиграла золото в параллельном слаломе на юниорском ЧМ
Другие / Прочие виды спорта

На словенском горнолыжном курорте Рогла продолжается чемпионат мира по сноуборду среди юниоров. В параллельном слаломе у девушек золото выиграла россиянка Мария Валова. В большом финале она опередила
представительницу Японии Мики Цубаки.

Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Курочкина, которая накануне победила в параллельном слаломе-гиганте. В малом финале она обошла итальянку Ясмине Коратти.

В соревнованиях юниоров первенствовал украинец Михаил Харук. Второе место занял канадец Майкл Назваски. Бронзовым призёр стал канадец Джейми Бехана, обошедший россиянина Илью Витюгова.

Сборная России лидирует в медальном зачёте: 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды.

Завтра, 4 апреля, в Словении пройдут соревнования по параллельному слалому среди смешанных команд.

Логинов и Курочкина – чемпионы юниорского ЧМ в параллельном гигантском слаломе
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