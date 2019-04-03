Хованцев: на протяжении всего сезона мы испытывали проблемы с лыжами

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил минувший сезон в исполнении национальной команды.



«Мы практически на протяжении всего сезона испытывали проблемы с лыжами. Когда у нас были хорошие лыжи, мы были наверху. К сервисменам никаких претензий. Отстаём от ведущих команд именно в техническом обеспечении. Мы должны иметь свою машину, которая готовит так называемую структуру лыж.



Есть информация из проверенного источника, что немцы на чемпионате мира подготовили 50 разных вариантов структуры лыж для тестирования. А мы не могли это делать. И из-за этого на том же чемпионате мира мы проигрывали. У норвежцев такая машина есть, у немцев, у шведов есть. У нас нет. Но сейчас это решается, мы обсуждали проблему с президентом СБР Владимиром Драчёвым», – цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Хованцев: в этом сезоне пресса иногда разлагала команду. Раньше такого не было