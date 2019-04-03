Кацалапов: сама мысль, чтобы не сделать ошибку, может сбить с настроя на прокат

Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как справляться с напряжением, выступая в разминке сильнейших, где все выполняют элементы четвёртого уровня.

«Об этом не надо думать, потому что если об этом думать постоянно, то можно зациклиться и сбить себя. Надо отвлекаться, потому что сама мысль, чтобы не сделать ошибку, не сделать ошибку, она и может столкнуть, сбить с настроя. После ритм-танца на чемпионате мира мы настраивались, что будет новый день, новая программа, и были сконцентрированы только на ней. Да, возможно, кто-то думает об оценках, считает баллы, кому-то нравится смотреть прокаты соперников, это их мотивирует. Нас нет. Мы с Викой перед произвольным танцем отвлеклись от всего – смотрели в пол, друг на друга, тренеров, опять в пол – абстрагировались от всего. Вышли на лёд — и только мы, только музыка, зрители. Здравствуйте, принимайте нас!» — приводит слова Кацалапова пресс-служба ФФККР.

На чемпионате мира—2019 по фигурному катанию в Японии Синицина и Кацалапов стали серебряными призёрами. На командном чемпионате мира, который пройдёт в Фукуоке с 10 по 14 апреля, Кацалапов будет капитаном сборной России.