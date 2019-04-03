Сноубордист Теймуров и фристайлист Щепан победили на Red Bull Roll the Dice

В Красной Поляне завершились соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу — Red Bull Roll the Dice. Особенностью турнира стало то, что перед каждой попыткой участники бросали гигантские игральные кости, чтобы определить трюк, который необходимо выполнить.

В соревнованиях сноубордистов первенствовал россиянин Марк Теймуров. Сильнейшим среди мастеров лыжного фристайла стал Карпиль Щепан (Польша). Лучшим из россиян стал Аркадий Казаков, замкнувший топ-4 сильнейших.



Red Bull Roll the Dice. Красная Поляна

Сноуборд

1. Марк Теймуров (Россия).

2. Алексей Соболев (Россия).

3. Ярослав Ленчевский (Россия).

4. Никита Автанеев (Россия).

Фристайл

1. Карпиль Щепан (Польша).

2. Теему Тиукконен(Финляндия).

3. Сантери Нурминен (Финляндия).

4. Аркадий Казаков (Россия).