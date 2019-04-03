Теймуров: этот контест на везение — никогда не знаешь, какой трюк тебе попадёт

Российский сноубордист Марк Теймуров, одержавший победу на соревнованиях Red Bull Roll the Dice в Красной Поляне, рассказал, как проходили соревнования. Особенностью турнира стало то, что перед каждой попыткой участники бросали гигантские игральные кости, чтобы определить трюк, который необходимо выполнить.

«Была борьба, всё справедливо вроде бы. Лёха Соболев тоже красавец, немного не хватило ему амплитуды на прыжке, а так, тоже круто.

Этот контест, вообще, на везение, потому что никогда не знаешь, какой трюк тебе попадёт, а сегодня ещё добавилась погода, которая была для каждого райдера разная. То приходил туман, то становилось меньше скорости, то больше. Просто везение и просто навык катания, если он у меня есть.

С погодой мне как раз очень сильно не повезло – ехал в тумане и ничего не видел, и было мало скорости, но я постарался сильно оттолкнуться от трамплина, и вроде бы получилось, прыжок был амплитудный. А так, было сложно, конечно, ехать на такой большой трамплин, когда ничего не видишь», — сказал Теймуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».