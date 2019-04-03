Фигуристка в хиджабе: Медведева и Загитова подталкивают друг друга вперёд

Первая фигуристка в хиджабе, участница зимней Универсиады в Красноярске Захра Лари из ОАЭ рассказала, что симпатизирует россиянке Евгении Медведевой и считает, что здоровая конкуренция Медведевой и Алины Загитовой идёт на пользу спортсменкам.

«Чей пример вдохновляет в мире фигурного катания? Если считать тех, кто уже завершил карьеру, то Мишель Кван. А из действующих спортсменов — Евгения Медведева. Мне очень нравятся и её выступления, и она сама как человек. У неё твёрдый характер, она знает, чего хочет. Видно, что россиянка действительно любит фигурное катание.

Посостязаться на льду с Медведевой? Если встречусь с ней на катке, то, скорее всего, просто замру в сторонке и буду на неё смотреть. (Смеётся.) А если серьёзно — кто знает, что нас ждёт. Буду усердно работать и надеюсь, когда-нибудь этот день наступит.

Соперничество Медведевой с Алиной Загитовой? Здоровая конкуренция всегда идёт только на пользу, даже если за пределами катка эти люди кажутся хорошими друзьями. Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперёд. Я симпатизирую им обеим, но стиль Евгении мне ближе. Мне кажется, в её выступлениях, в её хореографии чувствуется большая страсть», — приводит слова Лари RT.