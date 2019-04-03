Молодёжная сборная России по регби потерпела второе поражение подряд на ЧЕ U20

Сборная России по регби U20 проиграла команде Франции (Новой Аквитании) во втором туре чемпионата Европы в Коимбре (Португалия) со счётом 21:36.

После первого тайма российская команда уверенно лидировала — 21:7. Результативными попытками отметились Алексей Наставшев и Даниил Потиханов, Даниил Семёнов дважды исполнил реализацию. Однако вторая половина встречи осталась за французами, выигравшими её с разгромным счётом 29:0.

Это поражение стало вторым для сборной России на турнире. 31 марта подопечные Виталия Сорокина проиграли испанцам — 12:53. После встречи с испанцами в стартовом составе команды были сделаны три замены, однако добиться первой победы не удалось.

Следующий матч на турнире сборная России проведёт 6 апреля с командой Нидерландов.