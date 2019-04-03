Лучшая шахматистка Австрии скончалась в возрасте 36 лет

Австрийский гроссмейстер Ева Мозер неожиданно скончалась в возрасте 36 лет в минувшие выходные в Граце (Австрия). Об этом сообщает федерация шахмат Австрии.

Карьера шахматистки началась крайне удачно. На первом для себя крупном турнире — молодёжном чемпионате Европы U16, проходившем в Муреке (Австрия), — Мозер завоевала серебряную медаль. В том же году на мировом первенстве в Одессе она заняла пятое место.

Далее последовал дебют во взрослой команде на шахматной Олимпиаде 2000 года в Стамбуле. Всего же спортсменка сыграла на четырёх женских Олимпиадах — в 2000, 2008, 2010 и 2014 годах, а также на пяти командных чемпионатах Европы — в 2003 и с 2007 по 2013 год.

Лучший результат Евы Мозер в мировом рейтинге — 25-е место.

В 2003 году Всемирной шахматной федерацией за свои достижения она была удостоена звания гроссмейстера, а год спустя получила мужской титул международного мастера. Её следующей целью было завоевание титула гроссмейстера среди мужчин.

О причинах скоропостижной смерти 36-летней шахматистки не сообщается.