Полицейский, выложивший видео с переливающим кровь лыжником Хауке, оштрафован

Полицейский, который участвовал в антидопинговом рейде в Зеефельде и отправил видеозапись в частную группу в Whats App, где её нашли и опубликовали, приговорён к штрафу в размере € 4760, сообщает Laola1. Он также заплатит € 500 лыжнику Максу Хауке, который был запечатлён на том самом видео, будучи пойманным при переливании крови.

Решение принято судом Инсбрука. Полицейского обвиняли в разглашении следственной тайны, так как по его вине видео оказалось в Сети и стало достоянием общественности. В заявлении прокуратуры говорится, что обвиняемый своими действиями поспособствовал распространению видеоматериалов антидопингового рейда.

Избранная мера наказания за это правонарушение в Австрии является далеко не самой серьёзной — полицейскому грозило до трёх лет лишения свободы.