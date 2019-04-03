Шилов остановился в шаге от подиума на первом этапе «Джиро д'Сицилия»

Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Сергей Шилов занял четвёртое место на первом этапе итальянской многодневки «Джиро д'Сицилия» — из Катании в Милаццо.

Впереди россиянина оказались только хозяева гонки. Победу праздновал Риккардо Стаккьотти из команды Giotti Victoria – Palomar. Вторым стал Мануэль Беллетти, выступающий за Androni Giocattoli – Sidermec. Замкнул тройку Лука Пачиони, выступающий за команду Neri Sottoli — Selle Italia – KTM.

Что касается других представителей России, то стоит отметить, что хорошую гонку провёл Иван Ровный. Он финишировал в общей группе, заняв итоговое 13-е место. Остальные российские велогонщики выступили менее удачно: Александр Власов стал 24-м, Александр Порсев и Игорь Боев расположились на 30-м и 31-м местах.

Следующий этап веломногодневки «Джиро д'Сицилия» пройдёт 4 апреля в Палермо.