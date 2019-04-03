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Интернет-ресурс ВАДА для родителей спортсменов доступен на русском языке

Интернет-ресурс ВАДА для родителей спортсменов доступен на русском языке
Другие / Прочие виды спорта

Всемирное антидопинговое агентство заявило о том, что справочный ресурс, созданный организацией для ограждения молодых спортсменов от запрещённых препаратов, стал доступен в России. Об этом в своём «твиттере» заявила пресс-служба организации.

«Этот ресурс представляет собой справочное руководство по антидопинговым мерам для родителей спортсменов, которые ищут больше информации для обеспечения здорового спортивного развития и предотвращения употребления запрещённых веществ», — говорится в сообщении ВАДА.

Ранее агентство анонсировало выход собственного учебника на русском языке, предназначенного для профессиональных спортсменов-студентов, обучающихся в высших учебных заведениях.

1 апреля ВАДА завершило работу в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в связи с завершением контракта в рамках соглашения между организациями.

Учебник ВАДА для вузов доступен на русском языке
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