Константинова попрощалась с программой «Анна Каренина»

Российская фигуристка Станислава Константинова попрощалась с произвольной программой «Анна Каренина», с которой выступала два сезона.



«Анна Каренина», прощай. Для меня это нечто большее, чем просто произвольная программа. Не глава карьеры, а целый роман! Со мной «Каренина» за два года проделала большой путь — мы вместе росли, менялись, совершенствовались. А сколько раз она вытаскивала меня наверх? Если бы кто-то составил рейтинг программ по числу отыгранных мест, моя «Каренина» бы там точно не затерялась. Но, если любишь – отпусти. Спасибо моему хореографу Ольге Юрьевне за эту программу. Работаем дальше», — написала Константинова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Станиславы Константиновой в «инстаграме».