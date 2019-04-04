Российские кёрлингисты проиграли шведам на чемпионате мира в Канаде

Мужская сборная России по кёрлингу в своём восьмом матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), проиграла команде Швеции со счётом 5:9. За команду России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10) и итальянцам (3:5). В активе мужской сборной России победы над Южной Кореей (6:4) и Китаем (7:1). Следующим соперником россиян будет команда Нидерландов.



Сборная России занимает девятое место в турнирной таблице.



Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.