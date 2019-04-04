Старых: я сама просила некоторые гонки не бежать, но мне говорили, что я нужна

Российская биатлонистка Ирина Старых оценила выступление в завершившемся сезоне. Из-за проблем со спиной спортсменка досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде, а затем пропустила заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене.

«Я сезоном вообще недовольна. Было хорошее начало, затем – небольшой спад. Пропустив этапа в США и Канаде, я набралась сил и была готова к чемпионату Европы. Но из-за болезни спины пришлось его пропустить. А затем и чемпионат мира скомканным получился. И вся концовка сезона оказалась не такой, как хотелось бы. Потому что травма не давала себя проявить. Возможно, за декабрь я набегалась. Подготовились к сезону хорошо, но затем, судя по всему, нужна была пауза.



Норицын сказал, что мне нужно пропускать некоторые гонки? Полностью согласна. Были этапы, где я сама просила некоторые гонки не бежать, потому что чувствовала, что нужна пауза. Мне говорили, что я нужна, и я выходила на старт. Результат в итоге был плачевный.



Проблема со спиной возникает не в первый раз. Были моменты, когда даже во время гонок прихватывало. В этом сезоне травма затянулась надолго. Видимо, сейчас нужно будет основательно подойти к лечению и восстановлению...



Спринт на чемпионате России дался тяжело. Не было проделано из-за травмы нужной тренировочной работы. В итоге не хватило сил и скорости, которая упала, пока я лечилась. А вот в эстафете я бежала в бодром состоянии, на позитиве. Я с Пантовой и Жужговой не бегала раньше, и не знаю их состояние. Конечно, юниорки и женщины – это очень большая разница. Пока им тяжело. Думаю, на следующий год при хорошей стрельбе они будут составлять конкуренцию.



Закатка для меня пока откладывается. Сейчас – обследование и лечение спины. Планов на отпуск пока никаких нет», — цитирует Старых «Тюменская арена».

В общем зачёте Кубка мира Старых заняла 29-е место.