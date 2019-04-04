Погорилая — о раздевании Туктамышевой: ладно бы это было эстетически красиво…

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года россиянка Анна Погорилая вновь раскритиковала показательный номер с раздеванием в исполнении соотечественницы Елизаветы Туктамышевой.

«Я не считаю, что сказала что-то неправильное, потому что открывать на публике нижнее белье или там грудь – для меня это не… Ну ладно если бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание? Фигурное катание — это шоу, но у нас ценятся и скольжение, и какая-то идея должна быть.

Под Бритни Спирс по-другому нельзя танцевать? Значит лучше не танцевать тогда вообще.

Я бы не согласилась сняться в откровенной фотосессии. Maxim и Playboy для меня не крутые журналы. Мне кажется, сексуальность – это когда ты одета, но мужчина может фантазировать. А есть порнография. Это когда карты уже выложены. Здесь ничего интересного нет», – сказала Погорилая в интервью каналу Sport24 в YouTube.

Туктамышева представила номер с раздеванием на этапе Гран-при в Канаде в октябре 2018 года.