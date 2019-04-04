Привалов: пора прекратить тасование тренерских кадров из сезона в сезон

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов подвёл итог тренерского совета, который состоялся в Тюмени во время чемпионата России.

«Пора прекратить тасование тренерских кадров из сезона в сезон. Два полноценных сезона – вот минимальный срок для того, чтобы рассуждать о необходимости вносить существенные коррективы в состав того или иного тренерского штаба», — приводит слова Привалова официальный сайт Союза биатлонистов России.

На тренерском работе результаты мужской и женской сборных России в сезоне-2018/19 получили оценку «удовлетворительно». Неудовлетворительным было названо выступление юниорской сборной России.

15-16 апреля в Москве пройдёт заседание правления СБР.