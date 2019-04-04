Хованцев: с первого этапа Кубка мира началось: «Дайте результат»!

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, каким получилось его возвращение в систему российского биатлона. Он был назначен главным тренером перед сезоном-2018/19. Ранее Хованцев работал в сборной России в сезоне-2010/11 в должности старшего тренера женской команды.

«Пока не могу сказать, что рад. Я ведь максималист. У нас нет золотой медали чемпионата мира. Вот нет. По тому, как мы выступали, шансы были. Не гипотетические, а реальные. Но мы не смогли их реализовать, и я, конечно, недоволен.



Доволен ли, что вернулся в систему российского биатлона? Сейчас я это сказать не могу, потому что не могу понять отношение к команде, которая только первый год работает. Не со стороны руководства СБР, а общее отношение. С первого этапа Кубка мира началось: «Дайте результат»! Но ведь не только тренеры новые, у нас и состав обновился на 70 процентов. Стало получаться более-менее хорошо – «давайте ещё лучше»! Но прыгнуть выше головы не так просто. Сразу. И вообще это непросто.



Сейчас мы анализируем работу, пытаемся понять, что мы делали неправильно. Потом начнётся новый виток работы. И очень хотелось бы, чтобы это было с пониманием воспринято всеми, кто болеет за биатлон.

Правильным ли было решение стать главным тренером? Скажу – да. Но вы же видели, я помолчал, внутри себя это прокрутил. Правильное решение или неправильное… скажу – да!" — цитирует Хованцева «Р-Спорт».

В Кубке наций мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.