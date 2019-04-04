В Германии призвали МОК увеличить выплаты спортсменам за участие в ОИ

Независимая немецкая спортивная организация Athleten Deutschland, в которую входят немецкие атлеты топ-уровня, обратилась к МОК с призывом увеличить выплаты участникам Олимпийских игр, сообщает Inside the Games. По данным Ассоциации олимпийских международных федераций летних видов спорта, доходы МОК от проведения летних Игр значительно выросли за последние восемь лет.

В результате этого МОК стал выделять больше средств федерациям. В 2008 году эта сумма составляла $ 297 млн, в 2016-м — $ 540 млн. Немецкие спортсмены заявили, что большая часть этих средств должна выплачиваться спортсменам-участникам Олимпиад.

«Учитывая рост доходов, предоставление большей доли спортсменам — сердцу Олимпийских игр — не должно быть проблемой. Кроме того мы хотели бы больше знать о том, как эти средства перераспределяются», — сказал представитель совета Athleten Deutschland Джонатан Кох.

Организация также призвала изменить отношение к участникам Игр: «Спортсмены должны представлять самих себя без влияния руководящих органов вроде международных федераций».