Куклина: по ходу сезона я трижды болела. Это очень много, будем разбираться

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала завершившийся сезон в своём исполнении.



«Я так и сказала тренеру: жаль, что набрала форму не в то время. Но Виталий Викторович Норицын ответил, что такая форма у меня должна была быть в течение всего сезона, если бы не болезни. Каждый раз здоровье отбрасывало меня на несколько шагов назад, а болела по ходу сезона я трижды. Это очень много.



Видимо, иммунная система дала сбой. У меня постоянно воспалялся гайморит. Это моя проблемная зона, сейчас буду разбираться вместе с врачами, что можно сделать. Возможно, это связано с тем, что организм не привык к таким частым переездам.

Бежать на равных с Мироновой? Если посмотреть на летний подготовительный период, я легко могу бороться со Светланой. Все контрольные тренировки и тесты это показывали. Я не считаю, что у меня слабый ход. Наоборот, все в моих руках и абсолютно реально. Главное — не болеть»», – цитирует Куклину «Команда России».



Напомним, в сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом стало 22-е место, которое она заняла в спринтерской гонке в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса заняла 16-е место в индивидуальной гонке. Других гонок она не бежала.



На продолжающемся чемпионате России в Тюмени Куклина выиграла гонку преследования и заняла второе место в масс-старте.