Ярошенко: от нагрузок в сборной у меня слёзы наворачивались. Хотел тренера убить

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко раскритиковал нынешнее состояние сборной России и рассказал, в чём видит проблемы слабых результатов российских биатлонистов.

«Удалось поговорить с разными специалистами, все сходятся во мнении, что спортсмены тренируются мало. Вы посмотрите, как тренируются лыжники. Они тренируются не то что в 2 раза больше, в 3! А может быть, даже в 4 раза больше, чем биатлонисты. Был период, когда и у лыжниц не было результата. Если ты не справляешься с нагрузкой, ты неконкурентноспособен на мировом уровне. Нельзя тренироваться в удовольствие.

Я сейчас слышу много реплик: «Мне с ним комфортно тренироваться». Это что за понятие такое — «комфортно тренироваться»? Тренироваться комфортно можно в подготовительный период — май-июнь, когда походы, длительные тренировки на низком пульсе. Когда приходит этап скоростной работы — осень, тренироваться некомфортно. Я помню, тренировался в сборной, у меня слёзы наворачивались оттого, что мне тяжело. Я хотел — может, это громко сказано — убить тренера. Я терпел эту нагрузку. Нельзя выступать успешно, не напрягаясь на тренировках. Если ты не терпишь нагрузку, то ты не будешь бегать. Давайте искать тех, кто терпит нагрузку. У тренера должно быть видение.



Пихлер не понравился, потому что всех перезагрузил. Сейчас у него команда Швеции, которая выступила великолепно, причём те средние девчонки, которые не блистали до этого, сейчас показали замечательный результат. Они попадали в десятку, они были конкурентноспособны. Поэтому я считаю, что всё дело в тренировочном процессе. И наблюдая, как бегают спортсменки, не буду касаться парней, но как бегают некоторые спортсменки, я больше чем уверен, многие из них не умеют подтягиваться и делать упражнения на брусьях, что умели делать спортсменки во время работы Польховского. Мы видели, как много тренировались девчонки во главе с Польховским. Они делали больше, чем мы.



Я понимаю, что это будет звучать грубовато, но девчонки в спорте больше похожи на мужчин. Они должны быть с мышцами. Палки должны сгибаться. Я не говорю про всех, но мы видим, кто у нас конкурентноспособен. Это Екатерина Юрлова, потому что она трудяга, и бог ей воздаёт за это. И Светлана Миронова. Про всех остальных мы только слышим, что они перспективные, но время уходит.



Когда меня в 21 год позвали в сборную, Польховский тогда был в мужской команде, он сказал: «Вот сейчас будет жёсткая пахота». Но я был настолько со своим камчатским тренером подготовлен ко всему этому, что та нагрузка, которую мне дали, она была для меня комфортная. Мне не хватало опыта, я превышал интенсивность, поэтому не дал себе раскрываться пораньше. Потому что не было мозгов и не было человека, который бы мне сказал: «Стой, всё неправильно», — сказал Ярошенко в интервью Kalashnikov Media.

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