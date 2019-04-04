Турсынбаева: в Канаде я очень скучала по Тутберидзе, она мне даже снилась

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о возвращении к Этери Тутберидзе. В 2012 и 2013 годах она тренировалась в группе Тутберидзе, а затем переехала в Канаду, где работала под руководством Брайана Орсера. В 2018 году Элизабет вновь стала работать с Тутберидзе.



«Я бывала у многих тренеров, но у Этери Георгиевны мне нравится весь тренировочный процесс. Уехав в Канаду, я очень скучала по ней, она мне даже снилась.



Когда завершился олимпийский цикл, мне захотелось что-то поменять, вернуться к Этери Георгиевне. Сперва ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, сказала, что хочу очень вернуться, и пообещала больше никуда не уходить.



Я пришла на первую тренировку в не самой лучшей форме – месяц не тренировалась из-за травмы. Тем не менее Этери Георгиевна сказала, что я могу прыгать всё», – заявила Турсынбаева в эфире передачи «Честная жизнь».



Напомним, на минувшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Элизабет завоевала серебряную медаль, впервые в истории фигурного катания выполнив четверной сальхов.