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Турсынбаева: в Канаде я очень скучала по Тутберидзе, она мне даже снилась

Турсынбаева: в Канаде я очень скучала по Тутберидзе, она мне даже снилась
Другие / Фигурное катание

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о возвращении к Этери Тутберидзе. В 2012 и 2013 годах она тренировалась в группе Тутберидзе, а затем переехала в Канаду, где работала под руководством Брайана Орсера. В 2018 году Элизабет вновь стала работать с Тутберидзе.

«Я бывала у многих тренеров, но у Этери Георгиевны мне нравится весь тренировочный процесс. Уехав в Канаду, я очень скучала по ней, она мне даже снилась.

Когда завершился олимпийский цикл, мне захотелось что-то поменять, вернуться к Этери Георгиевне. Сперва ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, сказала, что хочу очень вернуться, и пообещала больше никуда не уходить.

Я пришла на первую тренировку в не самой лучшей форме – месяц не тренировалась из-за травмы. Тем не менее Этери Георгиевна сказала, что я могу прыгать всё», – заявила Турсынбаева в эфире передачи «Честная жизнь».

Напомним, на минувшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Элизабет завоевала серебряную медаль, впервые в истории фигурного катания выполнив четверной сальхов.

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