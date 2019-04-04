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Турсынбаева объяснила, в чём заключается феномен Тутберидзе

Турсынбаева объяснила, в чём заключается феномен Тутберидзе
Другие / Фигурное катание

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала об особенностях своего тренера Этери Тутберидзе.

«Этери – очень честный человек, это её отличие. Она говорит спортсмену всё – не только в плане того, что происходит на льду, но и в плане внешности. К примеру, если нужно сменить причёску», – заявила Турсынбаева во эфире передачи «Честная жизнь».

Напомним, в 2012 и 2013 годах она тренировалась в группе Тутберидзе, а затем переехала в Канаду, где работала под руководством Брайана Орсера. В 2018 году Элизабет вновь стала работать с Тутберидзе.

На минувшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Элизабет завоевала серебряную медаль, впервые в истории фигурного катания выполнив четверной сальхов. Золотая медаль досталась Алине Загитовой – ещё одной ученице Тутберидзе.

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