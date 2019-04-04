Пидручный: Йоханнес Бё извинился за слова, сказанные после моей победы на ЧМ

Биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Бё, сказанные после победной для украинца гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде.

По окончании гонки, в которой Бё уверенно лидировал до четвёртого огневого рубежа, норвежец сказал: «Это просто позор. Мы на чемпионате мира и отдаём золото украинцам».

«Я общался с ним уже после закрытия сезона. У нас не было никаких проблем, и мы нормально поговорили. Эту тему тоже очень поверхностно затронули. Была организована вечеринка, где мы с Йоханнесом имели возможность поговорить тет-а-тет.

Я понимаю его – в тот момент до последней стрельбы он был безоговорочным лидером и не мог подумать, что украинец, который никогда ничего не выигрывал, может его победить. Понимаю, что это было для него шоком. Это немного ударило по амбициям и планам Йоханнеса – он стремился завоевать золото. Я не осуждаю Бё за эти слова. Быть таким великим спортсменом, как он, довольно трудно.



Он в определённой степени извинился и пожелал мне успехов в спорте. Также Бё говорил, что надеется на определённый толчок в украинском биатлоне после моей победы и появление других чемпионов из нашей страны», – цитирует Пидручного «Футбол 24».