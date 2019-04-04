Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Пидручный: честно говоря, с каждым годом мотивации всё меньше

Пидручный: честно говоря, с каждым годом мотивации всё меньше
Другие / Биатлон

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о своей мечте и признался, что сохранить мотивацию становится ему всё сложнее.

«Моя цель не изменилась с детства. Раньше я очень хотел поехать на Олимпиаду, стать олимпийцем. Сейчас суть прежняя, но цель стала более чёткой. Теперь я хочу завоевать олимпийскую медаль. Хотел бы, чтобы она была золотой.

Один шаг навстречу я уже сделал — стал чемпионом мира. Для меня это тоже очень важная мечта, которая сбылась даже немного неожиданно. Но, в конце концов, я рассчитывал на эту медаль чемпионата мира. Теперь буду целенаправленно готовиться к Олимпийским играм.

Мотивация? Честно говоря, с каждым годом её становится всё меньше. Но ещё остались несбывшиеся мечты, которые не дают мотивации погаснуть», — цитирует Пидручного «Футбол 24».

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Дмитрий выиграл золото в гонке преследования.

Пидручный: Йоханнес Бё извинился за слова, сказанные после моей победы на ЧМ
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент