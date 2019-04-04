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Муж скандальной легкоатлетки Савиной подозревается в фальсификации допинг-проб

Муж скандальной легкоатлетки Савиной подозревается в фальсификации допинг-проб
Другие / Лёгкая атлетика

Российский тренер Алексей Савин был временно отстранён от любой деятельности, связанной с лёгкой атлетикой. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает его в фальсификации допинг-проб. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AIU).

Помимо Алексея в сентябре 2018 года на неопределённый срок была отстранена от соревновательной деятельности и Ксения Савина – его жена и подопечная. Легкоатлетка специализируется на беге на средние дистанции.

Напомним, в прошлом году Савина стала участницей громкого скандала – она использовала паспорт украинской спортсменки для того, чтобы обойти собственное отстранение. Выступая под чужими документами, на протяжении трёх лет она приняла участие в 11 соревнованиях.

Российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки
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