Т. Тарасова: я профессионал и знаю о фигурном катании всё!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вспомнила период работы в телешоу «Ледниковый период».



«Конечно, без неприятных моментов такое шоу не обходилось. И дело не в моём характере. Дело в справедливости! Я знаю о фигурном катании всё! Я профессионал. Когда я получила в 19 лет травму, то сразу же пошла работать тренером. Я пахала на льду и заставляла пахать учеников. Результаты налицо! Олимпийские чемпионы! И когда я вижу на шоу несправедливость – как к этому могу относиться?



Прекрасный танец Алёны Бабенко и Леши Тихонова. Это был лучший номер. А Юрий Николаев решил, что они не заслуживают самой высокой оценки. Конечно, я возмутилась. И сказала всё, что хотела. И не жалею об этом. Я всегда говорю то, что считаю нужным. И это правильно!» – цитируют Тарасову «Аргументы недели».