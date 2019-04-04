Суд продлил арест врача Шмидта, оказавшегося в центре допингового скандала

Немецкий спортивный врач Марк Шмидт, арестованный в ходе рейда немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), останется за решёткой. Такое решение было принято судом сегодня, 4 апреля, сообщает Bild.

Изначально скандально известного врача задержали на 36 дней.

«Суд решил, что мой клиент не будет выпущен на свободу, но мы считаем аргументацию крайне слабой и подадим апелляцию, когда получим решение», — сказал адвокат Шмидта Андреас Крейса.

Допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира в Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от 400 до 900 тыс. евро.