Непряева: мой любимый футболист в нашей сборной — Дзюба

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как следила за матчами сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года. Российская команда дошла до четвертьфинальной стадии турнира.



«Мы были на сборах в Эстонии, смотрели матчи нашей сборной всей командой. Болели, сильно переживали. Жаль, что по пенальти наши ребята проиграли Хорватии. Но всё равно они молодцы!



Мем «нога бога Акинфеева»? Да, я слышала о нём. Это после того, как он отбил решающий пенальти в матче с Испанией.



Мой любимый футболист в нашей сборной — Дзюба. Судя по соцсетям, он довольно открытый и общительный человек. Отношусь к нему с большим уважением», – приводит слова Непряевой интернет-издание «Советский спорт».

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