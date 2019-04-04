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Зырянов: фигурное катание — кошмарный вид спорта

Зырянов: фигурное катание — кошмарный вид спорта
Другие / Фигурное катание

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своём отношении к фигурному катанию и художественной гимнастике.

«Фигурное катание – кошмарный вид спорта. В 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру. Он никому не нужен. Каролина Костнер (32-летняя итальянская фигуристка. — Прим. „Чемпионата“)? Это исключение. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей. Адский спорт.

Какие виды спорта смотрю? Иногда могу посмотреть что-то, но чтобы что-то ночью включить ради чего-то – такого нет», — сказал Зырянов в интервью, размещённом на канале LOOKYANOV в YouTube.

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