Зырянов: фигурное катание — кошмарный вид спорта

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о своём отношении к фигурному катанию и художественной гимнастике.



«Фигурное катание – кошмарный вид спорта. В 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру. Он никому не нужен. Каролина Костнер (32-летняя итальянская фигуристка. — Прим. „Чемпионата“)? Это исключение. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей. Адский спорт.

Какие виды спорта смотрю? Иногда могу посмотреть что-то, но чтобы что-то ночью включить ради чего-то – такого нет», — сказал Зырянов в интервью, размещённом на канале LOOKYANOV в YouTube.