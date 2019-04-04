Бутырская: уверена, на тренировке мы увидим четверной в исполнении Медведевой

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о том, удастся ли российской фигуристке Евгении Медведевой изучить прыжки в четыре оборота.



«Трудность номер один – всё-таки надо выучить, потому что это действительно сложный прыжок, требующий максимальной концентрации, абсолютно чёткого веса и очень хорошей физической формы. Я тоже пробовала прыгать такие ультра-си элементы, как четверные прыжки. Чуть-чуть поправляешься и уже не справляешься с этим элементом. Надо быть в просто идеальной форме.



Сложно сказать, удастся ли ей. Уверена, что на тренировке мы сможем увидеть четверной, а вот увидим ли его в соревновательной части – не знаю», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».

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