Ягудин: понимаю, что для Жени Медведевой серебро Олимпиады — это трагедия

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями о перспективах фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.



«Загитова, кажется, первая женщина, которая собрала «карьерный шлем», как я его называю, выиграв абсолютно все турниры. А что будет дальше… Я просто знаю её как человека и что она хочет от жизни, поэтому мне очень интересно, как дальше будут развиваться события. Но, зная её мысли по поводу жизни и фигурного катания, я уже горжусь тем, что видел её победу на чемпионате мира.



Продлится ли противостояние Медведевой и Загитовой до ОИ-2022? Там уже появятся все наши суперюниорки – Трусова, Щербакова, Косторная. Плюс остались те же самые японки, у которых просто не сложился чемпионат мира. И с ними будет очень сложно. Ещё Турсынбаева есть. Я её тоже очень давно знаю, и она ведь тоже очень давно выступает на чемпионатах мира. И вот теперь она вот такая, и с ней тоже придётся бороться.



Понимаю, для Жени серебро Олимпиады — трагедия. Я это очень хорошо понимаю. Я, например, тоже становился вторым на чемпионате мира, вторым на чемпионате Европы. Казалось бы, это ведь очень круто, но я не мог даже на награждение выйти. Мне Тарасова тогда наваляла, сказала: «Пойдём!» Я не мог понять, как так проиграть?



И тут Женя, которая вела всё фигурное катание за собой два года, а Олимпиаду выиграла Алина. Вот сейчас и молодёжь будет такая. От возраста никуда не уйдёшь. С годами становится только тяжелее», — цитирует Ягудина «Фонтанка».

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