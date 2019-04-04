Российские гандболистки сыграют с Сербией, Словакией и Швейцарией в отборе ЧЕ

В Копенгагене прошла жеребьёвка отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года. Сборная России сыграет в группе 4 с командами Сербии, Словакии и Швейцарии.

В отборочном турнире примут участие 28 команд, разбитые на семь групп. В финальную часть чемпионата Европы квалифицируются по две лучшие команды из каждой группы. Сборные Дании и Норвегии на правах организаторов турнира освобождены от квалификации.



Отборочный раунд пройдёт с 25 сентября 2019 по 31 мая 2020 года, основная стадия ЧЕ начнётся 4 декабря 2020 года и закончится 20 декабря. Матчи пройдут в Тронхейме, Ставангере и Осло (Норвегия), а также в Хернинге (Дания). Финальные матчи чемпионата Европы состоятся в Осло.