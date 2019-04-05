Российские кёрлингисты лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Мужская сборная России по кёрлингу в своём 10-м матче группового раунда чемпионата мира, который проходит в Летбридже (Канада), проиграла команде Германии со счётом 6:12. За команду России выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.



Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:11), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5) и шведам (5:9). В активе мужской сборной России победы над Южной Кореей (6:4), Китаем (7:1) и Нидерландами (7:4). Следующим соперником россиян будет команда Норвегии.



Сборная России, занимающая девятое место в турнирной таблице, лишилась шансов на выход в плей-офф.



Лучшим результатом мужской сборной России на чемпионатах мира является девятое место на мировом первенстве 2018 года.

Сборная России по кёрлингу обыграла Нидерланды на чемпионате мира