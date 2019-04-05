Драчёв: мне даже как-то жалко Тихонова стало

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, каким для него получился первый сезон у руля организации.



«Даже сомнений не было, что будет сложно, легко и не бывает. Но непростая обстановка складывалась не по причине возникавших трудностей, она искусственно нагнеталась в прессе, которой специально подыгрывали определённые люди. Не всем хотелось результата, многие ждали провала. Но нам удалось его избежать, мы достойно выступили в этом сезоне.

Я изначально призывал к конструктивным предложениям. Вместо этого некоторые люди просто кричали, не понимая даже смысла своих заявлений. Причём кричали не по адресу, лишь бы просто выступить. Я же за конструктив, просто так шуметь смысла нет. Важно, что нас поддержал и Владимир Якушев, заявив, что команда сработала хорошо. Да, в этом году было много мелких недочётов, которые надо было просто пережить. Но в целом всё нормально", — цитирует Драчёва ТАСС.

Драчёв также прокомментировал инцидент, произошедший в ходе тренерского совета в Тюмени, когда речь Александра Тихонова прервали словами «вы всё врёте».

«Мне даже как-то жалко его стало. А ведь с его энергией и силой можно было сделать много позитивного, но он просто противопоставляет себя всему биатлонному сообществу. Жалко человека: он отошёл от биатлонной семьи и видит себя в стороне от неё», — сказал Драчёв.