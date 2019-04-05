Российских биатлонистов могут штрафовать за чрезмерное использование соцсетей

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение относительно использования спортсменами социальных сетей во время соревнований.

«Запрет на соцсети? Смотря какие. Когда человек на завтраке, на обеде, на ужине сидит с телефоном, использует его во время тренировки и вместо тренировки, да ещё и не спит из-за этого — это беда, за это даже нужно штрафовать. Спортсмен ведь работает за государственные деньги, и не дело бесцельно тратить энергию на телефон.



Надо ли штрафовать спортсменов за отказ общаться с прессой, как предлагал Дмитрий Губерниев? Не вижу смысла в этом. Если отказываются общаться, то это их право. Ведь все люди разные: кто-то недоволен гонкой, уходит в себя и ему не до этого. А другой, напротив, на радостях может подойти и пообщаться. Проговорим эти вопросы. Возможно, внесем дополнения в контракты», — цитирует Драчёва ТАСС.