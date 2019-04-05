Драчёв: вряд ли пригласим иностранного тренера, потеряли время

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе сборной. Ранее сообщалось, что Альбина Ахатова может стать консультантом команды по стрельбе.

«Этот вопрос мы проработаем в течение десяти дней и примем решение. Вряд ли мы сможем пригласить иностранца, потому что потеряли время.

Полный сервис надо улучшать, обслуживание команды. Практически все компоненты надо улучшать, чтобы выйти на самый высокий мировой уровень", — приводит слова Драчёва ТАСС.

В марте сообщалось, что в тренерский штаб сборной России могут войти норвежцы Ларс Бергер или Уле-Эйнар Бьорндален. В Кубке наций минувшего сезона мужская и женская сборные России заняли четвёртое место.