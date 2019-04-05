Гурьев: в Оберхофе французы принесли ящик вина и спросили: «Чем вы намазались?»

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев подвёл итоги завершившегося сезона. В Кубке наций россиянки стали четвёртыми.

«Не всё сразу делается. Так что сезон хороший, в декабре у нас ноли были, по стрелковой части всё было очень неплохо. Просто мы летом очень много плотного тренажа сделали, работу с холостыми, а с октября отдали стрельбу на откуп спортсменкам. Они попросили: „А можно мы сами?“ Вот нам до декабря запаса хватило, а дальше мы… приехали. Молодёжь пришла, они первый раз на Кубке мира. И после декабря они физически вырубились, им тяжело.



Мы начали подготовку поздно, 10 июня. Шли выборы президента СБР, утверждение состава. Опыт показывает, что если хочешь дотянуть до марта, то подготовку надо начинать в апреле. И у нас выпал месяц подготовки, в октябре вкатывание в Рамзау неважное получилось, по льду шоркались там. В остальном всё работало, в Риднау хороший сбор был, хотя и те, кто ездил в Северную Америку – Логинов и Гараничев – провели хороший чемпионат мира. В командном зачёте мы шли всегда в четвёрке-пятёрке. Сезон был просмотровый во многом, но сработали.

В июне было непросто. Они приехали пустые, дома толком ничего не делали. И мы думали с Норицыным и Загурским: «Ё-моё, и нам с ними через полгода соревноваться на Кубке мира!» Но с сентября мнение начало меняться, надежды появились, стало понятно, что девушки растут", — цитирует Гурьева «Спорт-экспресс».

Гурьев также назвал лучший, по его мнению, момент сезона.

«Оберхоф, конечно. Эстафета. Там и сервис-бригада отлично сработала, намазали лыжи хорошо. После гонки французы пришли, ящик вина принесли: „Скажите, чем вы намазались?“ Вроде как наши всё равно не сказали. Ну и плюс Юрлова на чемпионате мира. Обидно, конечно, что не золото. В эстафетах на чемпионате мира мы могли лучше выступить, если бы Старых и Васильева участвовали. Миронова взяла три запасных на каждом рубеже, но не сломалась, ушла без кругов. Так что всё равно боец. Да и по ней вопрос не стоял, скорее по Кайшевой», — сказал Гурьев.