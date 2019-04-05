Алалыкин: Юрлова выиграла ЧМ, когда в три раза превысила дозу. Маточного молока

Российский пчеловод Николай Алалыкин рассказал, как мёд связал его с отечественным биатлоном.

«Я пытался ещё при Прохорове. Смотрел гонку, в которой наши красиво в очередной раз проиграли, подпрыгнул с дивана, ругнулся матом и сказал: «И мёд не идёт, и биатлонисты проигрывают». Решил выходить на спортсменов, но СБР и Прохоров на мои письма не ответили. Потом нашёл выход через Николая Кучева (вице-президент федерации биатлона Санкт-Петербурга. — Прим. „Чемпионата“). Говорю: «В честь победы Малышко на Олимпиаде хотел бы вручить ему от себя приз — ведёрко меда». В Петербурге как раз было чествование олимпийских чемпионов. Но тогда не удалось — его сразу атаковали СМИ. Мне позвонили и сказали: «Давайте завтра в 14 часов возле станции метро встретитесь. Там личный тренер его будет. Познакомитесь». И на следующий день встретился с личным тренером Дмитрием Кучеровым, с которым до сих пор у нас великолепные отношения. Часа полтора прождали Диму Малышко. Он подъехал, я вручил ему ведёрко меда. Через Кучерова вышел на Александра Ушакова (трёхкратный чемпион мира по биатлону. — Прим. „Чемпионата“), а через Ушакова — на Анатолия Алябьева.

Зимой в сезоне-2014/15 у нас была встреча, на которой ко мне подошёл Виктор Юрлов (отец и тренер Екатерины Юрловой-Перхт. — Прим. «Чемпионата»). Я говорю: «Виктор Владимирович, это — Кате». Передал ей баночку мёда. После она на чемпионате Европы взяла две бронзы. Потом я с Виктором Владимировичем передал Кате маточное молочко, рассказал, как пользоваться. Она в три раза превысила дозу. Ей это здорово помогло — выиграла чемпионат мира. И пошло-поехало. Стал безвозмездно подкармливать Диму Малышко и Катю Юрлову. Третьим стал Лёша Слепов.

Пытался выйти на сборную. Встречался с господином Касперовичем (бывший главный тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») и врачом команды. Где-то полтора часа беседовали. Врач мне говорит: «Прежде чем какой-то продукт попадёт в рот к спортсмену, он должен быть обследован. Должны быть сертификаты качества». Я уже понял, к чему разговор идёт. Говорю: «Вот там стоит ваза с апельсинами, виноградом и яблоками. Покажите на них сертификаты».

Касперович говорил, что надо протестировать на массажисте. Я дал один комплект продуктов пчеловодства массажисту. Результатов не было. А вечером позвонил перепуганный Малышко: «Николай Игоревич, у вас есть документы на ваши продукты пчеловодства?» Я отвечаю: «Дима, я всё понял». Позвонил его личному тренеру Кучерову: «Дмитрий Альбертович, надо встретиться». На следующий день я за 20 минут ему отчитался, показал протоколы испытания мёда и других продуктов в мировом институте пчеловодства в городе Бремен. «Надо, — говорю, — на маточное молочко — будет. Надо на другие продукты документы — нарисуем, ни один черт не разберёт». Кучеров отвечает: «Мне этих документов достаточно. Ну, ты всё понял?» — «Понял, что Касперович решил заложить Малышко перед Гроссом, и у того возникли вопросы». Когда поговорил с Касперовичем, у меня руки и голос дрожали. Меня Алябьев два с половиной часа чаем отпаивал, пока я в нормальное состояние не пришёл. Тяжёлый разговор был. После того как Касперович меня подставил перед Гроссом, у меня было желание ему руки не подавать. Так нормальные мужики не делают. Касперович меня сказочником называл, Андерсеном.

Подходил к Норицыну на сборе в августе. Должны были перед сборной выступить. Но он сказал, что не надо. C Хованцевым беседовал раза три-четыре. Он всё знает про продукты пчеловодства, но политика СБР другая. И Драчёв тоже мой клиент по мёду. Сам кушает, но спортсменам почему-то не нужно. Выходил на Женю Павлову, когда у неё упадок сил был. Через «Фейсбук» с ней списывался. Она написала: «У меня папа с мамой берут мёд на Алтае». Говорю: «Женя, есть же другие продукты пчеловодства». Ей неинтересно", — цитирует Алалыкина «Матч ТВ».