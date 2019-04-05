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Трусова и Щербакова выступят в шоу Плющенко в Италии

Трусова и Щербакова выступят в шоу Плющенко в Италии
Другие / Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка России 2019 года Анна Щербакова, которые являются ученицами тренера Этери Тутберидзе, выступят в шоу Евгения Плющенко и Каролины Костнер «Bol on ice: Плющенко, Костнер и друзья». Об этом информирует официальная группа во «ВКонтакте» Трусовой.

Мероприятие пройдёт 4 мая в Болонье (Италия). В нём примут участие двукратные серебряные призёры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также серебряные призёры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, 14-летняя Трусова и 15-летняя Щербакова, которые имеют в своём техническом арсенале сразу несколько четверных прыжков, в следующем сезоне начнут выступать во взрослых соревнованиях.

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