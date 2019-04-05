Гурьев: в сборную попали Ильченко, Бикташева, Мошкова. И что? Что они показали?

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, как отнёсся к системе отбора в команду на Кубок мира сезона-2018/19.

«Мы отобрали сборную в прошлом году по всем стартам – чемпионат мира, Европы, России. И давай снова их отбирать! Мы даже не оградили тех, кто был в топ-15, топ-25 Кубка мира. И потом снова сделали условие, что топ-25 в декабре ограждён от отбора! А почему это не сказали прошлой весной? У нас были люди в топ-25, зачем их отбирать? Дали бы в декабре-то посоревноваться хотя бы! В итоге в сборную попали Ильченко, Бикташева, Мошкова. И что? Что они показали? Основную команду разорвали, растрепали. И в конечном итоге на чемпионат мира пришли все те, кто и был в обойме изначально.

Допустим, по четыре человека у мужчин и женщин определить, а остальных отбирать. Можно в ноябре провести в Тюмени. А мы повезли их всех в Финляндию! Там же с разрешениями куча проблем. Логистика пошла такая, что ого-го! Аренда, размещение, машины, отправка обратно… Люди с оружием-то едут!

Сейчас идёт полемика по финансированию, два состава или нет, по восемь человек в сборной или по шесть. В прошлом году было «8+8», в этом «6+6». Я не сторонник схемы 6+6, потому что окончательно мы никого не выкатали из молодёжи, ещё бы хотелось год по восемь, определиться с составом, чтоб никто не остался за бортом. Юниоров надо смотреть, команда «Б» – она же переходная. Главное, чтобы они не потерялись. Пятикратного чемпиона мира среди юниоров Малиновского бросать что ли из-за плохого сезона? Надо тянуть! У нас два – три сезона идёт на адаптацию. А если после первого сезона ты ему скажешь – до свидания, то пойдёт он на вертолете летать. И кому от этого лучше?" — цитирует Гурьева «Спорт-экспресс».

В Кубке наций женская сборная России заняла четвёртое место.