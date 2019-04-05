Лыжница Нильссон: врач оценивал мои шансы на участие в чемпионате мира в 1%

Шведская лыжница Стина Нильссон призналась, что её участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) было под вопросом. В итоге она выступила на мировом первенстве и завоевала две золотые и одну серебряную медаль.

«Я повредила мышцу бедра в ходе спринтерской гонки в Отепя. Врач сказал: „Ты не едешь на чемпионат мира“. Я была просто сама не своя от этой новости. Мне сказали, что полный курс восстановления займёт 12 месяцев. Шансов выступить на чемпионате мира не было.

Я ответила: «Я невероятно быстро восстанавливаюсь». Поэтому врач сказал, что оценивает мои шансы на участие в чемпионате мира в 1%. Я не хотела, чтобы люди спрашивали меня об этом. Не хотела признавать, что у меня травма.

В итоге я рискнула и отправилась на соревнования. Перед стартом чемпионата мира я чувствовала себя не лучшим образом. Однако постепенно была готова почти на сто процентов», — цитирует Нильссон TV2.