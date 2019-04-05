Норицын: Юрлова-Перхт продолжает карьеру, минимум — на год

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил о намерении Екатерины Юрловой-Перхт продолжить карьеру.



«В этом году нам многое удалось с Катей Юрловой, хотя путь был сложный с первой гонки, когда на неё свалилась критика. Незаслуженная – это 100%, но Катя очень остро среагировала, тот период дался тяжело. Зато на чемпионате мира была в лучшем состоянии. Даже если бы не было медали, я бы сказал, что её выступление – успех: в Эстерсунде она была гораздо быстрее себя по сезону, боролась в каждой гонке.



На тренерском совете нас упрекали, что это не мы её подготовили. Да, Катя присоединилась к команде с сентября – летом тренировалась отдельно. Были вопросы с продлением ВНЖ в Австрии, они с семьёй живут недалеко от Рамзау. Катя из тех, кому комфортнее тренироваться в одиночку – по самосознанию, отношению к процессу. Тем более рядом муж и ребёнок.



Но летом с ней индивидуально обсуждалась вся работа. Я каждый день знал, в каком режиме она тренируется, мы созванивались даже с утра – и Катя советовалась. Это было до сентября, а потом она всё делала с командой, абсолютно то же самое – все ключевые сборы провела с нами, и здесь вопросов быть не может. Единственная оговорка: по индивидуальным особенностям она вывела для себя некоторые нагрузки эмпирическим путем – в основном по силовой работе.



Этот сезон – точно успешный, и Катя продолжает карьеру. Минимум – на год», – цитирует Норицына Sports.

Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.

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