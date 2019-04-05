Шипулин: смотрю на Фуркада и понимаю: хорошо, что я закончил карьеру

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, рассказал, с какими чувствами следил за биатлонными соревнованиями прошедшего сезона.

«Бывало, когда смотрел гонки, особенно на чемпионате мира, такая мысль проскакивала: «Есть ещё желание, можно было ещё побегать». Но не больше. Я не успел ещё соскучиться по лыжам и биатлону. Ловил себя последние две-три недели на том, что вроде бы уже прошло достаточно времени, когда же я соскучусь? Но нет такого чувства и желания.



Посмотрел, насколько тяжело сейчас Фуркаду, он сильно мучается в свете последнего сезона. Просто поставил себя на его место, понимаю, что, скорее всего, у меня сейчас было бы такое же самочувствие, если не хуже. Я был бы в таком же положении. И хорошо, что сейчас закончил. Зачем обманывать себя, зрителей, болельщиков, которые в тебя верят, если ты сам не готов и если у тебя нет определённой мотивации?



Мы в прошлом году с сестрой Настей много разговаривали, и она говорила, что тоже заканчивает, что у неё нет желания. И уже после того, как я решил продолжать карьеру, приехал на вкатывание в Австрию, и мы там с Настей много разговаривали. У неё как раз начало сезона не получалось, потому что не было должной мотивации, с которой она может выступать и показывать результаты. Она мне говорила, что зря настроилась на сезон, что хочет быть с детьми. Но прошло один-два месяца, и она вкусила вкус победы и к ней начало приходить желание выступать. И на нём она начала двигаться вперёд, у неё загорелись глаза. И, безусловно, чемпионат мира и последние этапы Кубка мира — это, несомненно, лучшее, что мы видели в её исполнении. И я думаю, что в какой-то момент она сама от себя не ожидала, что может так выступить. Надеюсь, она примет правильное решение, какое бы оно ни было: в пользу спорта или в пользу семьи. Или какое-то комбинированное. Но мы в любом случае поддержим», — сказал Шипулин в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.