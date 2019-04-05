Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Норицын: рассчитываем на возвращение Акимовой, но не в ближайшем сезоне

Норицын: рассчитываем на возвращение Акимовой, но не в ближайшем сезоне
Другие / Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о перспективах возвращения в команду Дарьи Виролайнен и Татьяны Акимовой, которые не выступали в минувшем сезоне.

«Думаю, Виролайнен и Акимова вернутся. Даша родила недавно: даже если включить в список, она вряд ли присоединится к команде до декабря. Но если успешно пробежит на «Ижевской винтовке», то, конечно, спокойно зайдёт в команду.

Таня реально ушла в декрет, но ещё не родила. Я понимаю, что всем хочется новостей от неё, но это её личная территория: если человек не хочет, я не вправе её затрагивать. Мы рассчитываем на возвращение Тани, но не в ближайшем сезоне», – приводит слова Норицына Sports.ru.

В Кубке наций сезона-2018/19 женская сборная России стала четвёртой.

Норицын: Юрлова-Перхт продолжает карьеру, минимум — на год
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент