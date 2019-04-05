Чемпион ОИ велогонщик Кеннах взял паузу в карьере из-за проблем с психикой

Британский велогонщик Питер Кеннах, выступающий за Bora–Hansgrohe, решил сделать перерыв в спортивной карьере на неопределённое время из-за постоянных проблем с психическим здоровьем.

«Настало время, когда нужно принять решение отдохнуть от профессионального спорта. После многих лет езды на велосипеде я принял решение не только для себя, но и для моей семьи. Мне нужно сконцентрироваться на человеке, которым я хочу быть — идти вперёд и заново открыть для себя счастье, мотивацию и энтузиазм в повседневной жизни.

Хочу поблагодарить людей, которые помогали мне в последнее время. Без упоминания имён они догадаются, о ком идёт речь. Очень благодарен им за любовь и поддержку», — написал Кеннах в «Инстаграме».

Олимпийский чемпион—2012 выступает за Bora–Hansgrohe с 2018 года. До этого с 2010 по 2017 год он входил в состав команды Sky.